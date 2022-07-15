شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يبحث عن حل ودى لتأجيل انضمامه لاتحاد جدة حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر بنهاية أغسطس المقبل، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، وتحديدا قبل نهاية الموسم الكروى.

ويحاول طارق حامد الحديث مع مسئولى اتحاد جدة لتأجيل انضمامه للفريق حتى نهاية أغسطس، فى محاولة منه للرحيل بموافقة الزمالك دون الدخول فى مشاكل، خاصة أن مسئولي الزمالك أكدوا للاعب أنه سيتم تقديم شكوى ضده فى الفيفا حال رحيله فى الوقت الحالى.

من ناحية أخرى، يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك بين الثلاثي محمد اوناجم ومحمد طارق وحمزة المثلوثي لمشاركة أحدهم فى مباراة الغد أمام غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، والتي ستقام فى السادسة والنصف مساءً باستاد المحلة.

وتعتبر فرص المغربي محمد أوناجم هي الأوفر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد إجادته فى هذا المركز عبر بعض المشاركات فى المباريات الماضية، ويأتي بعده محمد طارق لاعب الفريق الشاب والذى بدأ يكتسب الثقة تدريجيا عقب المشاركة أساسيا فى مباراتين مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفني، فيما يأتي حمزة المثلوثي كالاختيار الأصعب فى ظل عدم مشاركته بالمباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وفى نفس السياق، تحدث فيريرا بوجه خاص مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادي الأخطاء الدفاعية الساذجة فى ظل اعتماد فريق المحلة على إغلاق الدافع واللعب على الهجمات المرتدة، كما طلب لاعبي الوسط بالمساندة الهجومية لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من المنافس.