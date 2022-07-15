الإسماعيلى يستعيد جهود الشامى ومصطفى أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود الثنائى محمد الشامى وأحمد مصطفى لاعبى الفريق فى مباراة فيوتشر بالدوري بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن مباراة سموحة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وغاب أحمد مصطفى عن الإسماعيلى أمام سموحة للإيقاف نظرا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على إنذار فى لقاء غزل المحلة الذى أقيم على ملعب الأخير نهاية يونيو الماضي، وانتهى بالتعادل السلبي.

بينما غاب محمد الشامي عن مباراة سموحة؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء أيضا، حيث حصل اللاعب على ثلاث إنذارات خلال لقاءات سموحة وطلائع الجيش (الدور الأول) بجانب مباراة غزل المحلة التي أقيمت مؤخرًا على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك اللاعب هذا الموسم خلال مسابقة الدوري العام، فى 17 مباراة بواقع 1242 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.