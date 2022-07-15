شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقاً على القطبين.. فاركو أقوى دفاع فى الممتاز فى سنة أولى دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى فاركو فى الحفاظ على لقب أقوى دفاع فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد مرور 24 جولة من المسابقة، فى أول ظهور له بالدورى، بعدما سكنت شباكه 16 هدفا فقط حتى الآن متفوقًا على القطبين الأهلي والزمالك، حيث استقبلت شباك المارد الأحمر 18 هدفا بينما اهتزت الشباك البيضاء 25 هدفا.

ويعود الفضل للصفقات المميزة التى أبرمها بداية الموسم، خاصة فى الخطوط الخلفية، بالتعاقد مع محمد صبحي الذى واصل تألقه هذا الموسم، وشارك أيضًا من بوابة فاركو مع المنتخب الوطني المصري بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة خلال مباراة ثمن النهائي أمام المغرب، وحصد الميدالية الفضية بالكان.

ويتكون خط الدفاع من عناصر مميزة منهم رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكرى، عزمي جومه وجيرفرسون، والذين تم التعاقد معهم بداية الموسم، بالإضافة إلى العناصر التى ساهمت فى صعود الفريق مثل أحمد عوض وجابر كامل.

ويسعى فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا لتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.