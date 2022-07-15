شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تصعد لنصف نهائي بطولة الرانك الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، على لاعبة أمريكا بنتيجة 10/9 ، فى ثانى مباريات بطولة الرانك الدولى التى تقام بتونس، ومن المقرر أن تلعب سمر مساء اليوم منافسات نصف النهائي.

سمر حمزة سبق وحققت برونزية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا، وحقق خلالها لاعبو المصارعة 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

يذكر أن سمر حمزة خسرت بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى فى بطولة الرانك الدولية التى أقيمت بكازاخستان، مكتفية بالمركز الثانى والميدالية الفضية، كما احتلت المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.