شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل Antigen test فى بطولة العالم للسلاح للوفود والحاضرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة العالم للسلاح إجراء تحليل Antigen test لكل الوفود المشاركة والحاضرين للاطمئنان على سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتظهر نتيجة هذا التحليل بعد 5 دقائق من إجرائه قبل دخول صالة المنافسات.
وستكون خريطة البطولة على النحو التالي:
يوم الجمعة 15 يوليو :
9:00 : بداية فعاليات سيف المبارزة لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64
13:00 : بدء فعاليات لسلاح السيف لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64
السبت 16 يوليو:
9:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64
13:00 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64
الأحد 17 يوليو:
9:00 : بدء فعاليات سلاح السيف لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64
12:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى دور 64
الاثنين 18 يوليو:
8:30 : استكمال سيف المبارزة لفردي السيدات حتى النهائي
10:00 : استكمال فردي سلاح السيف لفردي الرجال حتى النهائي
18:00 : حفل الافتتاح الرسمي للبطولة
الثلاثاء 19 يوليو
8:30 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي السيدات حتى النهائي
10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفردي الرجال حتى النهائي
الأربعاء 20 يوليو:
10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفردي السيدات حتى النهائي
11:00 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي الرجال حتى النهائي
8:30 بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق السيدات حتى ربع النهائي
8:30 بدء فعاليات سلاح السيف لفرق الرجال حتى ربع النهائي
الخميس 21 يوليو:
10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي
11:00 استكمال منافسات سلاح السيف لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي
8:30 بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق السيدات حتى ربع النهائي
8:30 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق الرجال وحتى ربع النهائي
الجمعة 22 يوليو
10:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي
11:00 : استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي
8:30 : بدء منافسات سلاح السيف لفرق السيدات وحتى ربع النهائي
8:30 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق الرجال وحتى ربع النهائي
السبت 23 يوليو:
10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي
11:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش فرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي
18:30 : الحفل الختامي للبطولة