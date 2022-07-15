شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل Antigen test فى بطولة العالم للسلاح للوفود والحاضرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة العالم للسلاح إجراء تحليل Antigen test لكل الوفود المشاركة والحاضرين للاطمئنان على سلامة الجميع من فيروس كورونا، وتظهر نتيجة هذا التحليل بعد 5 دقائق من إجرائه قبل دخول صالة المنافسات.

وستكون خريطة البطولة على النحو التالي:

يوم الجمعة 15 يوليو :

9:00 : بداية فعاليات سيف المبارزة لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64

13:00 : بدء فعاليات لسلاح السيف لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64

السبت 16 يوليو:

9:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64

13:00 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64

الأحد 17 يوليو:

9:00 : بدء فعاليات سلاح السيف لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64

12:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى دور 64

الاثنين 18 يوليو:

8:30 : استكمال سيف المبارزة لفردي السيدات حتى النهائي

10:00 : استكمال فردي سلاح السيف لفردي الرجال حتى النهائي

18:00 : حفل الافتتاح الرسمي للبطولة

الثلاثاء 19 يوليو

8:30 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي السيدات حتى النهائي

10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفردي الرجال حتى النهائي

الأربعاء 20 يوليو:

10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفردي السيدات حتى النهائي

11:00 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي الرجال حتى النهائي

8:30 بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق السيدات حتى ربع النهائي

8:30 بدء فعاليات سلاح السيف لفرق الرجال حتى ربع النهائي

الخميس 21 يوليو:

10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي

11:00 استكمال منافسات سلاح السيف لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي

8:30 بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق السيدات حتى ربع النهائي

8:30 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق الرجال وحتى ربع النهائي

الجمعة 22 يوليو

10:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي

11:00 : استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي

8:30 : بدء منافسات سلاح السيف لفرق السيدات وحتى ربع النهائي

8:30 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق الرجال وحتى ربع النهائي

السبت 23 يوليو:

10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي

11:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش فرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي

18:30 : الحفل الختامي للبطولة