شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يهزم غينيا ويخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب المغربى لكرة اليد على غينيا بنتيجة 28/24 فى منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال فى نسختها 25 التى تقام بمصر فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى بصالة حسن مصطفى باكتوبر وصالة الشباب والرياضة.

وجاء الفوز ليحصل المغرب على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة كأول منتخب يصعد لنصف النهائى فى البطولة للمرة الثامنة فى مشواره.

وشهد الشوط الأول سيطرة من المنتخب الغينى، وسط محاولات من المغرب حتى صنعت ريمونتادا وانتهى الشوط الاول بتقدم أسود الأطلسى 13/14 بعدما المغرب متأخرا بفارق يزيد عن ال 3 اهداف.

كان المنتخب المغربي الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني نور الدين بوحديني، تغلب على نظيره الكاميروني بنتيجة 35 - 28، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ، ومن قبلها الخسارة أمام مصر بنتيجة 36/21.

وتأهل غينيا لربع النهائي بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 28 - 22، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ومن قبلها التغلب على الجابون 35/22.