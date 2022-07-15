شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يهزم المكسيك 67/57 فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 عاما بقيادة المدير الفني عماد محمود فوزاً مهماً على حساب منتخب المكسيك بنتيجة 67/57 فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات كأس العالم.

ولعب منتخب الناشئات أمام المكسيك لتحديد المراكز من الـ 9 إلى الـ 16، وبعد نجاح لاعبات منتخب مصر في تحقيق الفوز سيلعب المنتخب على المراكز من الـ 9 إلى الـ 12.

وبدأ ناشئات الفراعنة المباراة بشكل قوي للغاية، حيث أنهوا الربع الأول لصالحهم بنتيجة 20/7، قبل أن يواصل منتخب مصر تفوقه فى الربع الثاني، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 31/19.

وواصل منتخب مصر تفوقه في الربع الثالث الذي أنتهى بتفوقه بنتيجة 50/34، ولم يتغير الأمر كثيرًا في الربع الرابع، لينتهي وينتهي اللقاء بتفوق ناشئات الفراعنة بنتيجة 67/57.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.