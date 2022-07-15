شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد حسن تهدى والدها أغنية لـ بهاء سلطان.. والصقر: "إزاى محبكيش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصقر أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، عن فيديو جمعه مع ابنته "ملك"، والتى ظهرت فيه تغني لوالدها بصوتها أغنية بهاء سلطان "أنا غلطان"، فيما رد عليها الصقر: "إزاى محبكيش بس".

ونشر الصقر، فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يشارك ابنته الغناء مرة من المنزل، وأخرى من السيارة، وصحبها بتعليق: "ازاى محبكيش بس"، مع إضافة إيموجي قلوب.

وسبق وهنأ الصقر أحمد حسن، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر ونجم الزمالك السابق "المعلم" حسن شحاته، الذى احتفل مؤخرا بعيد ميلاده، مؤكدا أنه شريك النجاح وصانع الفرح وحاصد الألقاب.

ونشر أحمد حسن مجموعة من الصور التى جمعته بحسن شحاتة خلال فترة تواجدهما فى المنتخب، وأيضا صور من مناسبات مختلفة، وعلق أحمد حسن على الصور قائلا، "ستظل دائما الأخ والصديق والمعلم وشريك النجاح صانع الفرح وحاصد الألقاب، ستظل الأطيب والأنقى والأكثر تواضعًا واحترامًا.. أدام الله عليك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة يا معلم يا حبيب الكل".



أحمد حسن مع ابنته ملك







