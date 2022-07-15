شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. يارا الشمندى لاعبة كرة القدم: بحب ياسمين عبد العزيز ونفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى بره الملعب هى يارا الشمندى لاعبة كرة القدم بنادى سموحة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، بحب الرسم جدا

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

سلطة سيزر

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

ممثلة

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

بنفعل من الموقف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عيد العزيز

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الملابس الرياضية أكتر.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

فى وظيفتي يكون أفضل.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هرفض طبعا.