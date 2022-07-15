شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر يمنع لاعبى الأهلى من حضور حفل جوائز الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب لاعبى الأهلى المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية عن احتفالية جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المحدد لها 21 يوليو الجارى بالمغرب، بسبب إقامة مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك فى نفس اليوم.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوى _ محمد شريف _أليو ديانج - على معلول - بيرسى تاو".

وكان الأهلى قد تواجد فى القائمة النهائية، والتى ضمت 5 أندية تنافس على جائزة الأفضل، هى "الأهلى، الوداد المغربى، بترو أتلتيكو، نهضة بركان، وأورلاندو بايرتس".

جدير بالذكر أن حفل جوائز "كاف" يقام فى الرباط المغربية يوم 21 يوليو الجارى.