شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين إيهاب تتأهل لدور الـ64 الرئيسي فى فردى السيدات ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الأول لمنافسات سيف المبارازة لفردى السيدات ببطولة العالم للسلاح المقامة فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر الجاري. وحققت البطلة المصرية ناردين إيهاب الفوز فى دور الـ64 التمهيدي والتأهل لدور 64 الرئيسى بعد اكتساحها بطلة رومانيا بيانكا بينيا بنتيجة 15-5.

وبذلك تتأهل ناردين لاستكمال المنافسات الاثنين المقبل والتى ستشهد باقي المباريات من دور ال64 الرئيسي وحتى الدور النهائي.

وكانت ناردين قد تأهلت من دور المجموعات الذي شهد تواجد بطلات النمسا والتشيك وصربيا واستراليا وكوستاريكا وبريطانيا.

وعلى نفس الصعيد، تأهلت كل من شرويت جابر وأية شريف للدور 64 التمهيدي إلا أن الحظ لم يحالفها لاستكمال المنافسات حيث خسرت شرويت جابر من بطلة فينزويلا بنتيجة 15-12 فيما خسرت أية شريف من بطلة الصين بصعوبة بنتيجة 15-14.

وكانت لما ياسر قد تأهلت أيضا للدور 128 إلا أنها خسرت من لاعبة إسرائيل بنتيجة 15-10.

ويشهد اليوم بداية منافسات فردي الرجال لسلاح السيف بداية من الواحدة ظهرا على الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.