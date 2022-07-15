الامارات | منتخب الشباب يخسر ضربة البداية في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر ضربة البداية في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني للشباب إلى الخسارة أمام نظيره القطري 74-86 في مباراة جمعتهما في افتتاح بطولات المنتخبات العربية تحت 18 عاماً، المقامة حالياً على صالة "نادي الزهور" في العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد حتى 21 يوليو الجاري.

كما شهدت منافسات اليوم الأول، تحقيق المنتخبين المصري والجزائري لانتصارين عريضين، جاء للفراعنة على حساب المنتخب السعودي بنتيجة "101-32"، وللأخضر الجزائري على حساب المنتخب الكويتي 99-44.

واستطاع المنتخب القطري في فرض إيقاعه على مجريات الشوط الأول على صعيدي الأداء والنتيجة، والتي انعكست في نيل القطريين الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع "20-17 و21-15".

ونجح المنتخب الوطني في تقليص الفارق مع انطلاق مراحل الشوط الثاني، بعد أن نجح لاعبي "الأبيض" في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث "15-8"، إلا أن افتقار لاعبي المنتخب للتركيز في الدقائق العشر الأخيرة والتسرع في انهاء الهجمات سمح للقطريين في استعادة زمام المبادرة ونيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع "35-27" والفوز بالمباراة.

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