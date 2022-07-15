الامارات | حارس مصري يغادر الملعب أثناء المباراة في أجواء "لا تطاق"! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مصري يغادر الملعب أثناء المباراة في أجواء "لا تطاق"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى الأضواء من الملعب في الدقيقة 80 في مباراة فريقه مع سيراميكا كليوباترا، الخميس، في الدوري المصري لكرة القدم بعد الهتافات المعادية التي تعرض لها من جماهير فريقه بسبب تلقيه خمسة أهداف خسر بها اللقاء.

وأظهرت الكاميرات والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب أثناء مغادرته الملعب قبل انتهاء المباراة وعلامات الغضب ونوبة البكاء تسيطر عليه وبدا عليه عدم تحمل الأجواء، وسط محاولات الجهازين الفني للفريقين تهدأته.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية بأن الحارس أحمد يحيى أصرّ على المشاركة في المباراة والذود عن مرماه على الرغم من تلقيه قبل بساعات من اللقاء نبأ صادماً بوفاة شقيقه.

من جهتها، منحت رابطة الأندية المصرية الحارس أحمد يحيى جائزة حارس الجولة وذلك لإصراره على اللعب رغم الأجواء الصادمة التي تعرض لها.

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