موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم.. والقناة الناقلة المجانية وترددها على النايل سات

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى فريق ليفربول ضد كريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب "سنغافورة الوطني" فى ثاني وديات الريدز استعداداً للموسم الجديد.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد قبل أيام في أولى جولات الفريق الآسيوية والتى انتهت برباعية نظيفة بتايلاند فى مفاجأة قوية للريدز.

وينتظر أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسى للقاء حسب تقدير المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذى يعول على الفرعون فى الكثير قبل انطلاق الموسم المقبل.

القناة الناقلة

يذاع اللقاء على قناة الشارقة الرياضية.

وتبث قناة "الشارقة" عبر القمر الصناعي "نايل سات"، على تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.