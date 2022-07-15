شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين أوناجم والمثلوثى وطارق للجبهة اليمنى أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، بين الثلاثي محمد أوناجم ومحمد طارق وحمزة المثلوثى لمشاركة أحدهم فى مباراة الغد أمام غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 للدورى، والتي ستقام فى السادسة والنصف مساء غد باستاد المحلة.

وتعتبر فرص المغربي محمد أوناجم هي الأوفر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد إجادته فى هذا المركز عبر بعض المشاركات فى المباريات الماضية، ويأتي بعده محمد طارق لاعب الفريق الشاب والذى بدأ يكتسب الثقة تدريجيا عقب المشاركة أساسيا فى مباراتين مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفني، فيما يأتي حمزة المثلوثي كالاختيار الأصعب فى ظل عدم مشاركته بالمباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وفى نفس السياق، تحدث فيريرا بوجه خاص مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادي الأخطاء الدفاعية الساذجة فى ظل اعتماد فريق المحلة على إغلاق الدافع واللعب على الهجمات المرتدة، كما طلب لاعبي الوسط بالمساندة الهجومية لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من المنافس.

ويدخل فريق الكرة بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم، الجمعة، فى مدينة كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء غد، السبت، فى الجولة الـ25 من الدوري الممتاز .

ويختتم الفريق تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويؤدي الفريق تدريباته في الخامسة مساء، ثم يبدأ التجمع للسفر إلى مدينة كفر الشيخ للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء غداً السبت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.