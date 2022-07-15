شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي لليد: نتطلع للتعاون مع الأهلي لخدمة اللعبة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر منصورو إريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن سعادته بزيارة النادى الأهلي بالجزيرة ولقاء محمود الخطيب رئيس النادي. وأبدى إريمو إعجابه الشديد بما شاهده فى مقر النادى من بنية تحتية مميزة، تمثلت فى العدد الكبير من الصالات والملاعب المجهزة بأحدث الوسائل، مؤكداً أن الأهلي يملك كافة مقومات النجاح التى جعلته نموذجًا مشرفًا للغاية.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أنه حرص خلال جلسته مع محمود الخطيب، على تقديم التهنئة على الإنجازات التي حققها النادي بشكل عام، وفريق كرة اليد بتأهله إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، وتمنى له خلالها التوفيق في تمثيل القارة بشكل مشرف.

وأشار إريمو إلى أنه توجه بالشكر إلى منظومة النادي الأهلي على دعمها المستمر لكل الجهات والمؤسسات الرياضية فى أفريقيا.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي أنه يتطلع للتعاون المثمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى خدمة كرة اليد في إفريقيا، مؤكدا أنه على قناعة تامة أن النادى قادر على لعب دور كبير فى النهوض باللعبة والوصول بها إلى المستويات العالمية من خلال ما يملكه من إدارة محترفة ومقومات حقيقية وتاريخ كبير.

وأضاف إريمو، «لا يخفى على أحد أن هناك فجوة بين مستويات كرة اليد في أفريقيا ونظيرتها في العالم.. ونحن بحاجة لتضافر كل الجهود من أجل تقليص هذه الفجوة، وأنا على قناعة كبيرة بأن الأهلي قادر على مساعدتنا في تحقيق هذه الأهداف».

وكان منصورو إريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قد حرص علي زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، وذلك خلال تواجده في القاهرة لحضور منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى مصر.