شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بتدريب "كرة التنس" بأوامر سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة البرتغالى سواريز على تدريب لاعبى فريقه بـ"كرة التنس" خلال التدريبات اليومية باستاد التتش، ويعكف الجهاز الفني للأهلى على وضع الخطة المناسبة لمباراة بيراميدز من خلال منح تعليمات للاعبيه بضرورة التحكم فى الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها فى أسرع وقت حال قطعها من قبل لاعبي الفريق السماوي وضرورة تنويع طرق اللعب فى الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة واللعب بين خطوط فريق بيراميدز من أجل الوصول إلى مرمى وتحقيق الهدف المراد من هذه المواجهة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى فى مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.





انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف وحسام حسن وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد بيراميدز حيث يؤدي الفريق الأحمر مرانه الأخير على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت به استعدادا لمواجهة الغد.