شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يدعم أحمد يحيى: "من أنضف الشخصيات حقك فوق راسنا يا بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، رسالة دعم وتحفيز لزميله بالفريق أحمد يحيى، بعد الهجوم القوى الذى تعرض له من جماهير الاتحاد، بعد استقبال شباكه 5 أهداف أمام سيراميكا بالجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

ونشر "أوسة" صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بأحمد يحيى وعلق قائلا، "من أنضف وأجدع الشخصيات اللى تتعامل معها فى الدنيا.. حقك فوق راسنا.. أحمد يحيى يا بطل".

وكان أحمد يحيى قد ترك ملعب المباراة قبل استكمال اللقاء، نظراً لتعرضه لكثير من السباب من جماهير الاتحاد المتواجدة بالمدرجات، بعد استقبال شباكه لـ 5 أهداف، حيث كان اللاعب يخوض اللقاء بعد أقل من 48 ساعة فقط على وفاة شقيقه.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى:

"بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطاءه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".



