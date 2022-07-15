شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والجزائر فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم منتخب شباب السلة منافساته فى الجولة الثانية من الدور التمهيدى للبطولة العربية التى تقام بمصر وتستمر حتى 21 يوليو الجارى، حيث يلتقى مع الجزائر.

موعد مباراة مصر والجزائر

تقام مباراة مصر أمام الجزائر فى السابعة مساءً بالبطولة التى تقام بنادى الزهور، وبمشاركة 6 دول.

الدول المشاركة فى البطولة العربية

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت، والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتغلب المنتخب أمس على نظيره السعودي بنتيجة 101/32 فى الجولة الأولى من البطولة.

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.