شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يزور النادى الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور منصورو إريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقباله والوفد المرافق له، وذلك على هامش وجوده فى القاهرة لحضور فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر.

وضم الوفد المرافق لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد كلًا من، اليزيد السعادي رئيس لجنة المسابقات، ورشيد مستقيم مسئول البروتوكول بالاتحاد، وحضر اللقاء خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ورحب الخطيب برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل تطوير اللعبة والنهوض بها في القارة، وهو ما يتوافق مع خطط الأهلي لدعم كرة اليد والوصول بها إلى المكانة التي تستحقها على الصعيد العالمي.

من جهته، وجه رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الشكر للخطيب على حفاوة الاستقبال، وأكد إعجابه الشديد بمنظومة النادي الأهلي وما شاهده من بنية تحتية مميزة تؤكد قدرات النادى وجدارته باستضافة أكبر الفعاليات في مختلف اللعبات وليس كرة اليد فقط.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أنه يثق في قدرة الأهلي على تمثيل أفريقيا بشكل مشرف بعد تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» التى تقام فى السعودية، متمنيًا التوفيق للفريق خلال منافسات البطولة الكبيرة.

وقام وفد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بجولة فى مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها منطقة دولاب البطولات وملعب مختار التتش، وكذلك صالة الأمير عبدالله الفيصل، وصالة الشهداء وصالة الكاراتيه، وشاهدوا تدريبات عدد من فرق أكاديميات الألعاب الجماعية بالنادي.

وفى ختام الزيارة قام الخطيب بإهداء أعضاء الوفد درع وعلم وقميص النادي الأهلي.



الخطيب ورئيس الأتحاد الأفريقي لكرة اليد



رئيس الاتحاد الافريقي في زيارة للأهلي