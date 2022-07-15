شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تواجه بطلتى ألمانيا وأمريكا فى بطولة الرانك الدولية للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة بطولة الرانك الدولية للمصارعة، والتى تشارك فيها سمر حمزة ممثلة عن مصر،، عن مواجهتها مع بطلتى ألمانيا وأمريكا على الترتيب.

ومن المقرر أن تخوض سمر أولى مبارياتها اليوم أمام بطلة ألمانيا، ثم لاعبة أمريكا بالبطولة التى تقام فى تونس.

سمر حمزة سبق وحققت برونزية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا، وحقق خلالها لاعبو المصارعة 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

يذكر أن سمر حمزة خسرت بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى فى بطولة الرانك الدولية التى أقيمت بكازاخستان، مكتفية بالمركز الثانى والميدالية الفضية، كما احتلت المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث.