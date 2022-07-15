الامارات | المغربيات يحققن إنجازاً تاريخياً للعرب بكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربيات يحققن إنجازاً تاريخياً للعرب بكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المغرب انجازاً تاريخياً الخميس بعدما بات أول منتخب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات، من خلال تأهله الى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها على أرضه في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بفوزه على بوتسوانا 2-1 في ربع النهائي.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في نيوزيلندا واستراليا.

ولطالما كانت مشاركات المنتخبات العربية للسيدات خجولة، سواء في قارتي آسيا وافريقيا، بسبب التأثير المجتمعي على اللاعبات واعتبار ان كرة القدم خصوصاً والرياضة عموماً ذكورية، إلا أن "الكرة الناعمة" تتطور على نحو كبير في المنطقة العربية، ولا سيما لدى عرب القارة السمراء، ويعكس المنتخب المغربي هذا التطور بالتأهل الى النهائيات العالمية.

الانجاز العربي غير المسبوق أخرج المغاربة الى الشوارع احتفالاً، كما انه عكس التألق الكروي المغربي هذا العام بعد تأهل منتخب الرجال الى نهائيات كأس العالم في قطر، وتتويج الوداد بلقب دوري الأبطال ونهضة بركان بطلاً لكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بالإضافة الى تتويج منتخب كرة القدم للصالات "فوتسال" بلقب كأس العرب بعد اللقب القاري.

وسطرت "لبؤات الأطلس" الانجاز بفوزهن الصعب على بوتسوانا 2-1 على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط أمام زهاء 40 ألف متفرج، في الدور ربع النهائي للبطولة القارية التي تقام لأول مرة في منطقة الشمال الإفريقي العربية.

ويدين الفريق المضيف الى سناء مسعودي ولاعبة وسط ليفانتي الاسباني ياسمين امرابط اللتين سجلتا الهدفين في المرمى البوتسواني، كما تألقت القائدة غزلان الشباك، نجلة اللاعب الدولي السابق العربي الشباك، فضلاً عن حارسة المرمى خديجة الرميشي.

ويلتقي المنتخب المغربي في الدور نصف النهائي الإثنين مع نظيره النيجيري الفائز على الكاميرون 1-صفر في ربع النهائي، فيما ستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة في اليوم ذاته بين زامبيا وجنوب إفريقيا الفائزين على السنغال بركلات الترجيح 4-2 (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) وتونس 1-صفر توالياً.



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