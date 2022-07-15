شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدعم أحمد يحيى: حارس محترم وربنا يعينك ويصبرك فى وفاة شقيقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العميد حسام حسن، نجم المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدى، على دعم ومساندة اللاعب أحمد يحيى، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، بعد رفضه استكمال مباراة فريقه، أمس الخميس، أمام سيراميكا فى الدورى بعد سباب جماهير الاتحاد السكندري ضده.

وقال العميد، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل الدعم للحارس المحترم أحمد يحيى.. ربنا يعينك ويصبرك في وفاة شقيقك.. ربنا يرحمه".



حسام حسن

يشار إلى أن أحمد يحيى، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، رفض استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا، وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، مما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس فى الدقيقة 80 من المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى فاز فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.

بدورها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للحارس أحمد يحيى، وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيي، والذى بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".