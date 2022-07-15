شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يبدأ الاستعداد لبطولة العالم فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة العاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيات و3 برونزيات، حقق الميداليات كل من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق .

من ناحية أخرى، ألغت محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم، الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 81 بشأن التشكيك في نتيجة الاتحاد المصري للكاراتيه وبطلانها.

وأصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا جاء فيه، "بعد كل محاولات النيل من الاتحاد ومجلس إدارته ومحاولات تعطيل مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المستويات العمرية بالنسبة لأبنائنا اللاعبين، أو على المستوى القاري والدولي من حصد بطولات شهد بها الجميع القاصي والداني".

وأضاف البيان، "الاتحاد المصري للكاراتيه ومن خلال مجلس إدارته يوجه دعوة خالصة صادقة للجميع من عناصر اللعبة ومحبيها أن يستظلوا جميعا بظل الاتحاد المصري الممثل للعبة باعتباره اتحاد يجمع ولا يفرق.