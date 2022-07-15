شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة فيوتشر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة فيوتشر المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، السبت، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح الدراويش فى استعادة الانتصارات بعد الفوز على النادي السكندري بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة سموحة أمس تدريبات استشفائية قبيل مواجهة فيوتشر، ضمن منافسات الدوري العام.

يأتى هذا من أجل إزالة علامات الإرهاق على اللاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات فى الوقت الحالي، حيث سيواجه فريق فيوتشر مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

وأدى باقي عناصر الفريق تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي، ضمن سياسة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية الجميع تحسباً للإستعانة بجهود أي منهم في المباريات المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات والسعي للتقدم بجدول ترتيب المسابقة المحلية وإسعاد الجماهير.