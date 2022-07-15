شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تستغل الإجازة لإقامة حفل الخطوبة قبل الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم فى آخر 4 نسخ، فترة الإجازة التى حصلت عليها بعد نهاية الموسم الماضي فى إقامة حفل خطبتها على الدكتور عمرو الحلواني، فى حضور نجوم الاسكواش.

وكانت نور الشربيني قد أعلنت خطبتها، فى وقت سابق، فى أجواء أسرية بسيطة، وحال انشغالها بالبطولات دون إقامة حفل الخطوبة.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يوليو الجارى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الرابع على التوالى منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 3 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 11، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 10.