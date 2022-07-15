شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم، الجمعة، فى مدينة كفر الشيخ استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء غد، السبت، فى الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويؤدي الفريق تدريباته في الخامسة مساءً، ثم يبدأ التجمع للسفر إلى مدينة كفر الشيخ للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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يختتم الزمالك مباريات شهر يوليو مع فيوتشر يوم 28 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.