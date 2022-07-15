شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة عمر عصر فى بطولة wtt star لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، بعد قليل، منافسات دور الـ16 ببطولة wtt star contender ، بعد الفوز فى دور الـ 32 من منافسات البطولة على اللاعب اليابانى.

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع منافسه الكوري ليم جونج هون فى الواحدة ظهرا، أى بعد 120 دقيقة.

وتأهل اللاعب الكورى لدور الـ 16 بعد التغلب على لاعب نيجيريا نتيجة 3/2.

وجاء تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان توموكازو المصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم بنتيجة 3/1 بدور ال 64 .

كان عمر عصر قد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.