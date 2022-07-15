شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من الأخطاء الدفاعية أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بعض التوجيهات للاعبي الفريق استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، والتي ستقام فى السادسة والنصف مساءً باستاد المحلة.

وتحدث فيريرا مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء الدفاعية الساذجة فى ظل اعتماد فريق المحلة على إغلاق الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، كما طلب لاعبي الوسط بالمساندة الهجومية لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

ويدخل فريق الكرة بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم، الجمعة، فى مدينة كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء غد، السبت، فى الجولة الـ25 من الدوري الممتاز .

ويختتم الفريق تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويؤدي الفريق تدريباته فى الخامسة مساء، ثم يبدأ التجمع للسفر إلى مدينة كفر الشيخ للانتظام فى معسكر مغلق قبل مباراة غزل المحلة..

وفى السياق ذاته، أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر التدريبات التأهيلية المنفردة التى كان يخوضها الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التى تعرض لها ف الركبة. وشهدت تدريبات الفريق امس الخميس التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء وجود محمد عبد الشافي برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا تدريبات منفردة في النصف الأول من المران والتي تنوعت ما بين تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية.

وشارك عبد الشافي فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، ليبدأ في الدخول في التدريبات الجماعية من جديد بالتدريج، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والطبية.