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أبرزها مواجهتيّ ليفربول وباريس سان جيرمان.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الودية على صعيد الأندية، في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد 2022 - 2023.

ويعد من أبرز هذه المباريات، مواجهة أمام كريستال بالاس، ومواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق كيفيلي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها:

-مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق ملبورن فيكتوري، في تمام الساعة 12:05 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:05 مساء بتوقيت المملكة العربية .

-مباراة فريق نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق ميونخ، في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق تورينو أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، في تمام الساعة 2:35 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:35 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق هاتاي سبور أمام نظيره فريق ريزة سبور، في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق كيفيلي، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق بنفيكا أمام نظيره فريق نيس، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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