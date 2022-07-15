أبرزها مواجهتيّ ليفربول وباريس سان جيرمان.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الودية على صعيد الأندية، في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد 2022 - 2023.

ويعد من أبرز هذه المباريات، مواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس، ومواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق كيفيلي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها:

-مباراة فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق ملبورن فيكتوري، في تمام الساعة 12:05 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق ميونخ، في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق تورينو أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق كريستال بالاس، في تمام الساعة 2:35 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:35 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق هاتاي سبور أمام نظيره فريق ريزة سبور، في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق كيفيلي، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-مباراة فريق بنفيكا أمام نظيره فريق نيس، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.