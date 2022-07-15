صلاح باشا ينسف شائعات مفاوضات الأهلي داخل معسكر منتخب الشباب

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى صلاح باشا، لاعب نادي أودينيزي الإيطالي ومنتخب الشباب المصري، الشائعات المترددة حول وجود مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي خلال معسكر المنتخب الوطني.

وقال باشا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"،: "فوجئت بما يتردد عني وأنا في معسكر المنتخب ولم يحدث أي مفاوضات مع أي ناد من قريب أو بعيد".

وأضاف لاعب أودينيزي الإيطالي: "وصلت أول أمس من إيطاليا، لعبنا بالأمس مباراة مع طلائع الجيش، فؤجئت بمثل هذه الأخبار التي انتشرت، هذ الكلام غير صحيح، أصدقائي أرسلوا لي الخبر، هذا غير صحيح".

وتابع أن محمود جابر، المدير الفني للمنتخب، كان يمنع دخول أي فرد للمعسكر، نظرًا لأن التركيز على حصد البطولة العربية، مؤكداً أنه يضع تركيزه مع المنتخب ولا يوجد أحد تواصل معه، مشيرًا إلى أن الخبر غير صحيح.

واختتم صلاح باشا حديثه قائلًا: "أنا أحد أبناء الأهلي، لكني موقع على عقد مع أودينيزي لمدة 5 سنوات، يتبقى سنتان منهما، أنا سعيد بتجربتي مع الفريق، أتواجد بالفريق الأول وانتظر فرصة للمشاركة هذا الموسم".

وخلال الساعات الماضية، ترددت شائعات عن وجود مسئولي الأهلي في معسكر منتخب الشباب، الذي يستعد لكأس العرب للشباب في السعودية، من أجل التوقيع مع اللاعبين، وذلك في أعقاب خروج نور الدين بحار من المعسكر.

وكان بحار نفسه قد نفى عبر حسابه الشخصي كل ما تردد أن سر خروجه من المعسكر، رفضه لما يدور بوجود مفاوضات بينه وبين الأهلي، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.