شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ميداليات حصاد التايكوندو فى بطولة أفريقيا للبومزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب البومزا للتايكوندو منافساته فى البطولة الأفريقية التى تقام برواندا وتستمر حتى بتصدر الترتيب العام وتحقيق المركز الأول فى المنافسات. وحقق منتخب البومزا 10 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات و3 فضيات، بالإضافة إلى برونزية.

وحقق الذهبيات أحمد حسن، منتخب مصر فى الماستر جماعى، محمد عبد التواب، عمرو نصر، وسعيد عبد الفتاح، وشهد عبد الفتاح.

وعلى مستوى الفضيات حققها نور الجندى ومحمد ثروت وعلى بدر.

وتحققت البرونزية فى منافسات الزوجي عن طريق الثنائي نور الجندى و شهد عبد الفتاح.

وتنطلق غدا منافسات الكبار فى البطولة، وتضم القائمة فى البطولة كلا من، يوسف عصام، مصطفى فرج، أحمد وائل ،اياد بركات، رامى عيسى، سيف عيسي، أحمد راوى، صلاح خيري ، حبيبة محمد ، شهد سامى، مرام نبيل ، اشرقت نبيل ، نادين عمرو ، اية شحاته ، ميسون ايهاب ، تقى شعبان .

وتوج سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

وحققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة فى مباراة النهائى

أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر وبذلك.

وحصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو وزن 67 كجم، بعد الخسارة فى نصف النهائى من بطلة كرواتيا بنتيجة 8/5 فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران