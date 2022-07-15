شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 25 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح غداً، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فيما يستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري السبت

غزل المحلة & الزمالك..6.30 مساء على ستاد غزل المحلة

فيوتشر & الاسماعيلى..6.30 مساء على ستاد الاهلى والسلام

بيراميدز & الاهلى..9 مساء على ستاد الدفاع الجوى

الأحد

سموحة & البنك الأهلى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

الجونة & طلائع الجيش ..6.30 مساء على استاد خالد بشارة بالغردقة

المقاولون العرب & سيراميكا..9 مساء على استاد الجبل الأخضر

الاثنين

مصر المقاصة & إنبى..6.30 مساء على ستاد الكلية الحربية

فاركو & ايسترن كومبانى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

الاتحاد السكندري & المصرى البورسعيدى..9 مساء على استاد برج العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.