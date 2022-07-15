شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للسلاح باستاد القاهرة.. اعرف مجموعات لاعبات مصر للمبارزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، الجمعة، بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، التى تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 من يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: ناردين إيهاب وشرويت جابر ولمى حزين وآية شريف.

وجاءت ناردين إيهاب في المجموعة العاشرة بينما تضم المجموعة الثالثة عشر آية شريف، وتلعب لمى حزين في المجموعة السادسة عشر، وأخيرًا شرويت جابر في المجموعة ال 21.

وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار الغير رئيسية ليتأهل 64 لاعب ولاعبة إلى دور ال 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه من يوم 18 يوليو الجاري، ويتم تأهل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور ال 64 الرئيسي.



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