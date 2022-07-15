شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود من قطر بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أكرم توفيق نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر إلى القاهرة، منذ قليل، قادماً من قطر بعدما خضع لفحص طبى بمعرفة الفريق الطبى الذى أشرف على برنامج تأهيله من جراحة الرباط الصليبى الذى عانى منها منذ يناير الماضى.

ويعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري فى نهائي كأس مصر.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ولعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.