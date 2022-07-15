شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على معلول .."قدم ذهبية" تكتب المجد وقلب ينبض بـ"عشق الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشاهد على معلول يؤدي مع الأهلي تشعر وكإنه من مواليد التتش..كإنه نشأ وترعرع في قلعة الجزيرة ..كإنه تعلّم مبادئ وتقاليد الأهلي من مدرجات التالتة شمال ..يصول ويجول في الملعب باحثاً عن الإنتصارات ..يخوض كل مباراة كإنه ناشئ رغم تاريخه الكبير مع الأهلي والصفاقسي التونسي ومنتخب بلاده. فرض على معلول نفسه بقوة وأصبح أحد الفصول الهامة في كتاب اللاعبين الأجانب مع الأهلي بل أن البعض يراه أفضل أجنبي إرتدى قميص المارد الأحمر، فهو يؤدي بحماس وإصرار و"عشق" للقلعة الحمراء. بات أحد أهم النسور الأهلاوية في سماء التتش التى تُقاتل أرض الملعب من أجل الفوز ورفعة شأن الأهلي وكانت له الكلمة العليا في كثير من المباريات التى حسمها "علولو". يمتلك نجم الأهلي "قدماً ذهبية" تكتب المجد مع الأهلي وقلباً ينبض دائماً بـ"عشق" المارد الأحمر طوال 5 مواسم كانت كافية لتنصب علي معلول ملكاً داخل قلوب الجماهير الأهلاوية.

في مباراة فيوتشر الأخيرة بالدوري العام، والتي فاز خلالها الأهلي برباعية نظيفة، لعب معلول دوراً أساسياً في خروج الأهلي بذلك الشكل المميز، بعدما نجح خلال تقدم فريقه بهدف واحد فقط، في إنقاذ مرمى الفريق الأحمر من هدف مؤكد وإبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة عن خط المرمى، ليسجل في الدقيقة التالية هدف الأهلي الثاني ويساهم في قتل المباراة مبكراً لصالح الفريق الأحمر.

أثبت علي معلول مراراً أنه رجل المهام الصعبة في الفريق الأحمر وكما يطلق عليه "ملك الحلول"، نظراً لتمتعه بالموهبة الكروية الكبيرة التي نقلت الجبهة اليسرى في الأهلي إلى مكان أخر لتكون أهم وأخطر أسلحة الفريق الأحمر الهجومية، بل إن غيابه بات من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على هجوم الفريق الأحمر الذي يبدو بلا حول ولا قوة في غياب موزع الهدايا وصاحب العرضيات الخطيرة.

في مباراة الرجاء بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ورغم أنه أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الأول كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الفريق الأحمر، لم يتأثر علي معلول ونجح في صناعة هدف التأهل إلى نصف النهائي بعرضية مميزة سجلها عبد المنعم في شباك الفريق المغربي ليتعادل الأهلي ويتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

وفي مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا موسم 2017 تسبب معلول في ركلة جزاء ولكن سرعان ما عدل معلول النتيجة بعدما سجل هدفاً وصنع أخر ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما في مباراة طلائع الجيش في موسم 2019، أهدر على معلول ركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الأهلي في ظل تعادل الأحمر بنتيجة 1/1، وفي الدقائق الأخيرة أحرز معلول هدف الفوز، ليقود الفريق بعدها للتويج باللقب.