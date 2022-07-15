شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى عن شقيق أحمد يحيى: لسه شايفه يوم عرفة وحسن خاتمته دليل على خلقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، رسالة دعم ومواساة لأحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري بعد الموقف الصعب الذى تعرض له بالأمس خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهة سيراميكا بالجولة 24 من الدوري العام وانتهى بفوز سيراميكا بخماسية نظيفة على الاتحاد.

وكان أحمد يحيى قد ترك ملعب المباراة قبل استكمال اللقاء، نظراً لتعرضه لكثير من السباب من جماهير الاتحاد الموجودة بالمدرجات، بعد استقبال شباكه 5 أهداف، حيث كان اللاعب يخوض اللقاء بعد أقل من 48 ساعة فقط على وفاة شقيقه.

وكتب أحمد فتحى، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "ربنا يقويك ويصبرك يا أحمد ويصبر أهلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لسه شايف شقيقه يوم عرفة، وأشهد له بحسن الخلق وحسن خاتمة خير دليل على حسن خلقه".

و أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".