شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعرض التنازل عن جزء من متأخراته مقابل الرحيل الفورى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الرحيل في الوقت الحالي خاصة ان هناك ازمة في انتقاله الي اتحاد جدة السعودي بعدما تحفّظ المدير الفني الجديد للفريق السعودي إتمام التعاقد معه لكبر سنه، ويرغب اللاعب في معرفة مصيره والانضمام لفريقه الجديد في فترة الاعداد، ولكن إدارة الزمالك قررت تأجيل حسم مصير طارق حامد وطلباته لما بعد مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

وكان الزمالك قد اتفق مع بن شرقي علي البقاء حتي مباراة الأهلي المقرر لها 21 يوليو في نهائي كأس مصر ، قبل الرحيل عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل المنافسة الشرسة في بطولة الدورى، فقد توصل الطرفان الي اتفاق ببقاء بن شرقي حتي مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى في المنافسة علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

من ناحية أخرى، تلقي أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز ، ومن المنتظر ان يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي باعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.

ورفض مسئولو نادي الزمالك المفاوضات الودية التي قام بها محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق بعدما عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وطلب الرحيل في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد وحسم مصيره عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وإعلان إدارة النادي عدم رغبتها في التجديد له.

وطلب أبو جبل من مسئولي الزمالك ان يرحل في الوقت الحالي خاصة ان هناك ازمة بينه وبين نادي النصر السعودي الذي يرغب في اعارته عقب التعاقد مع الحارس الكولومبي اوسبينا ، ولا يزال الحارس لم يحدد مصيره حتي الان ويرغب في حسم تلك الأمور، في مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة للنادي ، الا ان مسئولي الزمالك رفضوا طلب أبو جبل وتمسكوا ببقاءه حتي نهاية الموسم والا سيتم تصعيد الامر في الفيفا.