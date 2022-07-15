شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يمنح بيرسى تاو فرصة أخيرة فى الأهلى قبل تقرير مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على منح بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر فرصة أخيرة مع الفريق قبل تحديد مصيره من الرحيل عن الأهلي في الصيف الحالي أو استكمال تجربته في قلعة الجزيرة، حيث ينتظر الجهاز الفني عودة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة ومن ثم المشاركة في المباريات قبل تقرير مصيره النهائي.

ويترقب سواريز عودة بيرسي تاو بعد انتظامه في التدريبات الجماعية من أجل مشاهدته على أرض الواقع للعمل على حل المشاكل التي عانى منها اللاعب في الفترة الأخيرة سواء في الأخطاء الفنية التي يرتكبها خلال المباريات أو المشاكل البدنية التي يعانى منها اللاعب الجنوب إفريقي، قبل تحديد مصيره مع الأهلي.

ويرحب مسئولو الأهلي بفكرة بيع بيرسي تاو في الصيف الحالي حال وصول عرض جيد للحصول على خدماته في ظل تراجع مستواه وعدم تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، وقد يغير موقفه إذا ما قرر ريكاردو سواريز بقاؤه في صفوف الفريق الأحمر.