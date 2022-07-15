شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يحذر لاعبى بيراميدز من غموض فكر سواريز مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبي فريقه من غموض فكر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك قبل المواجهة التي ستجمعهما فى التاسعة مساء السبت المقبل، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا ان مدرب الأهلي مازال الغموض يحيط بتفكيره ولم يصبح "كتاب مفتوح" نظرًا لعدم قيادته للفريق وقت كاف.

وأكد جونياس للاعبي بيراميدز، إن المهمة فى تلك المباراة ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وان ريكاردو سواريز يعلم مدي اهمية اللقاء لدى جماهير القلعة الحمراء، كما إنه سيعتمد علي طريقة لعب مباغتة، فضلًا عن رغبة لاعبي الأهلي في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، وتعطيل بيراميدز، لا سيما وإن آخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمد شريف وحسام حسن وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.