شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم للسلاح بستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة فعاليات بطولة العالم للسلاح، والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى. وستكون خريطة البطولة على النحو التالي: يوم الجمعة 15 يوليو : 9:00 : بداية فعاليات سيف المبارزة لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64 13:00 : بدء فعاليات لسلاح السيف لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64 السبت 16 يوليو: 9:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64 13:00 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64 الأحد 17 يوليو: 9:00 : بدء فعاليات سلاح السيف لفردي السيدات والمرحلة التمهيدية حتى الدور 64 12:00 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفردي الرجال والمرحلة التمهيدية حتى دور 64 الاثنين 18 يوليو: 8:30 : استكمال سيف المبارزة لفردي السيدات حتى النهائي 10:00 : استكمال فردي سلاح السيف لفردي الرجال حتى النهائي 18:00 : حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الثلاثاء 19 يوليو 8:30 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي السيدات حتى النهائي 10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفردي الرجال حتى النهائي الأربعاء 20 يوليو: 10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفردي السيدات حتى النهائي 11:00 استكمال منافسات سلاح الشيش لفردي الرجال حتى النهائي 8:30 بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق السيدات حتى ربع النهائي 8:30 بدء فعاليات سلاح السيف لفرق الرجال حتى ربع النهائي الخميس 21 يوليو: 10:00 استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي 11:00 استكمال منافسات سلاح السيف لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي 8:30 بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق السيدات حتى ربع النهائي 8:30 : بدء فعاليات سيف المبارزة لفرق الرجال وحتى ربع النهائي الجمعة 22 يوليو 10:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي 11:00 : استكمال منافسات سيف المبارزة لفرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي 8:30 : بدء منافسات سلاح السيف لفرق السيدات وحتى ربع النهائي 8:30 : بدء فعاليات سلاح الشيش لفرق الرجال وحتى ربع النهائي السبت 23 يوليو: 10:00 : استكمال منافسات سلاح السيف لفرق السيدات من ربع النهائي وحتى النهائي 11:00 : استكمال منافسات سلاح الشيش فرق الرجال من ربع النهائي وحتى النهائي 18:30 : الحفل الختامي للبطولة