شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من مدرب بيراميدز للسعيد وصبحى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تعليمات خاصة لثنائى الفريق عبد الله السعيد ورمضان صبحي بشأن التعامل مع هجمات بيراميدز وكيفية استغلال الثغرات الدفاعية في خط ضهر دفاع الأهلي خلال مباراة الفريقين غداً ببطولة الدور.

وشدد جونياس علي اللاعبان بضرورة التركيز الزائد خلال شوطي المباراة واستغلال عامل الأرض، خصوصًا وان المباراة تقام علي ستاد الدفاع الجوى، كما أكد علي ضرورة العمل علي الاختراق من الأطراف والوسط واستغلال غيابات الفريق المنافس.

علي صعيد أخر، يقترب أحمد الشناوى حارس مرمي فريق بيراميدز، من الاستمرار في حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الأهلي المقابلة، مع جلوس شريف إكرامي علي مقاعد البدلاء، خاصة وان الجهاز الفني لبيراميدز اعتمد علي الشناوى فى المباريات الأخيرة في ظل معاناة شريف إكرامي من الإجهاد، الأمر الذي يجعل اسهم الشناوى تزيد عن شريف إكرامي في حراسة مرمي بيراميدز أمام الأهلي.