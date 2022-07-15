شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تخوض اليوم منافسات الرانك الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة الرانك الدولي الذى يقام بتونس وتستمر حتى 17 يوليو الجارى ، وتعد سمر حمزة ممثلة منتخب المصارعة فى البطولة، ويرافقها محمد طلبة المدير الفنى.

وكانت سمر حمزة قد حققت برونزية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، وحقق خلالها لاعبو المصارعة 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

يذكر أن سمر حمزة خسرت بنتيجة 6/17 بالتفوق الفنى أمام البيرى كيزى فى بطولة الرانك الدولية التى أقيمت بكازاخستان، مكتفية بالمركز الثانى والميدالية الفضية، كما احتلت المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للعبة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، بينما احتلت لاعبة الولايات المتحدة المركز الأول، وحلت لاعبة قيرجستان المركز الثانى، ثم سمر حمزة فى المركز الثالث