شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل اليوم معسكراً مغلقاً استعداداً للإسماعيلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً اليوم الجمعة، وذلك استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، في السادسة والنصف مساء غداً السبت ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، على أهمية تصحيح المسار واستعادة النتائج الجيدة في الدوري بعد تلقي الهزيمة في أخر مباراتين، أمام الطلائع بهدف نظيف ثم أمام الأهلي برباعية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد علي ماهر أن الخسارة الكبيرة واردة في كرة القدم، ولكن فريقه خاض 4 مباريات خلال 13 يوما، منهم قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى نجاح الفريق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية منح للاعبين شعور بأنهم حققوا انجاز.

وأضاف علي ماهر أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية أمام الأهلي، ولكن أشكر الجميع بعد فترة من ضغط المباريات، مؤكدأ أن الأهلي يلعب بأهداف مختلفة ودافع كبير ولكن فيوتشر وصل لهدفه بالتأهل لإفريقيا وحققت لقب، وكل لاعبي فيوتشر بعيدين عن حالتهم.