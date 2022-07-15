شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعدادته لموقعة بيراميدز بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد بيراميدز غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يؤدي الفريق الأحمر مرانه الأخير على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت به استعدادا لمواجهة الغد.

ويعكف الجهاز الفني على وضع الخطة المناسبة لمباراة بيراميدز من خلال منح تعليمات للاعبيه بضرورة التحكم في الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها في أسرع وقت حال قطعها من قبل لاعبي الفريق السماوي وضرورة تنويع طرق اللعب في الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة واللعب بين خطوط فريق بيراميدز من أجل الوصول إلى مرمى وتحقيق الهدف المراد من هذه المواجهة.

ودخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز غدا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.

ومن المنتظر أن يدخل بانون حسابات سواريز في مباراته القادمة ضد بيراميدز لتدعيم خط الدفاع، لاسيما بعدما انتظم في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرأي الجهاز الفني.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل المغربي بدر بانون في الصيف الحالي، بعد فشل انتقاله إلى قطر، حيث سيستمر اللاعب في صفوف ناديه بالموسم المقبل بشكل طبيعي.