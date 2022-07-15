شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر جهود طاهر محمد طاهر 5 مباريات فى الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن خمسة مباريات على أقل تقدير خلال الفترة المقبلة للإصابة ، حيث يغيب اللاعب عن المارد الأحمر أمام بيراميدز والزمالك والجونة ومصر المقاصة والمقاولون العرب في بطولة الدوري أيام 16 و21 و24 و27 و30 يوليو الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فيوتشر الأخيرة بالدوري، حيث اشتكى طاهر من مزق في العضلة الخلفية.

ويغيب طاهر محمد عن الأهلي لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لأداء برنامج تأهيلي، فيما أصيب هاني بشد في العضلة الأمامية خلال المباراة ذاتها ويحتاج إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ودخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز غدا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.

ومن المنتظر أن يدخل بانون حسابات سواريز في مباراته القادمة ضد بيراميدز لتدعيم خط الدفاع، لاسيما بعدما انتظم في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرأي الجهاز الفني.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل المغربي بدر بانون في الصيف الحالي، بعد فشل انتقاله إلى قطر، حيث سيستمر اللاعب في صفوف ناديه بالموسم المقبل بشكل طبيعي.