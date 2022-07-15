شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر تواجه الجزائر فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ، الجمعة، منتخب السلة للشباب مع نظيره الجزائر فى إطار الجولة الثانية من البطولة العربية لشباب المنتخبات التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

قائمة اللاعبين تضم كلاً من ، بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين