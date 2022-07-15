شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المحترفة تختار حارس الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ 24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطاءه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".



