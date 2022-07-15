غزل المحلة يُجهّز "بدلاء" الندرى وكماتشو " قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يُجهّز مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة اللاعبين البدلاء لتعويض غياب الثنائى أحمد الندرى ومحمد فتح الله "كماتشو" أمام الزمالك في المباراة القادمة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويقترب محمد "بازوكا" مدافع الفريق من تعويض غياب محمد فتح الله عقب تماثل الأول للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً في العضلة الضامة و المشاركة في التدريبات، بينما يفاضل مصطفى عبده بين خالد الاخميمى وأشرف السيد لتعويض غياب أحمد الندرى .

ويغيب أحمد الندرى ومحمد فتح الله "كماتشو" عن مواجهة فريقهم أمام الزمالك القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف .

ويأتى إيقاف أحمد الندرى بسبب تراكم الإنذرات بينما محمد فتح الله " كماتشو " بسبب الطرد المباشر أمام البنك الاهلى المباراة الماضية و الإيقاف لمدة 3 مباريات و غرامة قدرها 25 الف جنية من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى يوم السبت المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات .