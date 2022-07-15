شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا: لم يتواصل معى أحد من الأهلي أو ناد آخر وعقدى فى أودينيزى 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح باشا، لاعب فريق أودينيزي الإيطالي ومنتخب الشباب، أنه لم يتلق أى عروض خلال الفترة الماضية سواء من النادي الأهلي أو أي ناد في مصر.

وقال صلاح باشا عبر برنامج "ملعب أون تايم: "فوجئت بالأخبار على السوشيال ميديا وصلت أول أمس من إيطاليا ولعبنا بالأمس مع الطلائع، وفوجئت بأصدقائي يرسلون إلى الخبر وهذا كلام غير مظبوط بالتأكيد".

وأضاف باشا: "كابتن محمود جابر مانع أي حد يدخل للمعسكر وكل تركيزنا على البطولة العربية، أنا من أبناء الأهلي، وحالياً ماضي عقد مع أودينيزي لمدة 5 سنوات وتتبقى لي سنتان وسعيد بتجربتي والآن أتواجد مع الفريق الأول وأنتظر المشاركة في هذا الموسم".

واختتم: "لم يتواصل معي أي شخص من الأهلي ولا من مصر عموماً، الخبر لم يؤثر على تركيزي مع المنتخب وكل الناس عرفت أنه خبر كاذب".